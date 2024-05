Técnico campeão mundial com a Argentina morre aos 85 anos | A TARDE

César Luis Menotti, técnico da Argentina campeão mundial em 1978 e figura central do futebol 'albiceleste', morreu aos 85 anos, informou neste domingo (5) a Federação Argentina de Futebol (AFA) em sua conta oficial no X.

"A Federação Argentina de Futebol lamenta informar com grande tristeza a morte de César Luis Menotti, atual Diretor de Seleções Nacionais e ex-técnico Campeão Mundial da Argentina", disse o comunicado.

Nascido na cidade de Rosário, Menotti foi jogador na década de 1960 passando por clubes como Rosário Central, Racing, Boca Juniors e o Santos de Pelé e depois se destacou como técnico, se sagrando campeão pelo Huracán (em 1973) antes de comandar a seleção argentina, onde, além de conquistar o mundial em 1978 e dirigi-la na Copa de 1982, é reconhecido como pioneiro na profissionalização da equipe.

Como diretor das seleções da AFA, tinha um relacionamento muito bom com Lionel Scaloni, técnico que conquistou o tri mundial na Copa do Catar-2022.

O mundo futebolístico recebeu com dor a notícia da morte de um dos defensores do futebol romântico.

- Reconhecimento -

No intervalo da final do campeonato argentino entre Estudiantes e Vélez neste domingo, sua morte foi anunciada e os torcedores que lotaram as arquibancadas do estádio Santiago del Estero (norte) explodiram em aplausos.

Por sua vez, o presidente argentino, Javier Milei, manifestou em sua conta no X sua "profunda dor pela partida do líder de um grupo que deu uma das maiores alegrias ao país".

O Barcelona, clube com o qual conquistou três títulos como treinador entre 1982 e 1983, e no qual treinou Diego Maradona, publicou no X: "O FC Barcelona quer expressar as suas condolências pela morte do ex-treinador do clube, César Luis Menotti. Descanse em paz".

O Atlético de Madrid também se manifestou em sua conta: "A família atlética está de luto pela morte de César Luis Menotti, treinador do nosso clube na temporada 1987/88 e lenda do futebol".

A Federação Espanhola de Futebol expressou "as condolências a todo o futebol argentino e a todos aqueles que desfrutaram da sua passagem pelo futebol espanhol.

- Direitos humanos e Maradona -

O título da Copa do Mundo de 1978 deixou um estigma pairando sobre ele. Foi conquistado em meio a uma ditadura com 30 mil desaparecidos, segundo entidades humanitárias.

Menotti disse uma vez: "Fui usado, é claro. Ninguém poderia imaginar que pessoas fossem jogadas no oceano". Ele não pôde evitar as críticas.

Outra crítica, mas futebolística, foi não ter convocado Maradona, então com 17 anos, para a seleção daquela Copa do Mundo. O astro ficou de fora da lista final.

'El Flaco' teve uma influência decisiva no futebol argentino nos últimos 40 anos em meio a uma extensa polêmica com Carlos Bilardo, técnico campeão mundial na Copa do México-86, que pregava um futebol pragmático.

