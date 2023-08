Técnico do Bahia de Feira comenta sobre atual momento: "Não foi fácil"

O Bahia de Feira está a um passo de fazer história e conseguir a classificação para a terceira divisão do campeonato brasileiro pela primeira vez. Para isso, a equipe baiana terá que desbancar o Athletic Club, de Minas Gerais, nas quartas de final da competição, que terá o primeiro jogo no sábado, 26, às 17h30 no estádio do Tremendão, já a segunda partida será no dia 2 de setembro, sábado seguinte, no mesmo horário, dessa vez fora de casa.

Para chegar no atual momento da competição, o clube baiano venceu o Nacional do Amazonas na fase anterior, as oitavas de final, por 2x0 no jogo de ida, o que garantiu a classificação no placar agregado na partida de volta. Na classificação geral dos oito times classificados às oitavas de final, o Bahia de Feira ficou em penúltimo lugar, já o Athletic ficou como segundo colocado, por este motivo o primeiro jogo será na Bahia e a volta em Minas Gerais.

O clube baiano está próximo de se tornar o 5° clube do estado a se classificar para a Série C, somente Juazeirense e Jacuipense conseguiram, além da dupla Ba-Vi. Vivendo esse grande momento à frente do clube, o técnico João Carlos relembrou, com exclusividade para o Portal A TARDE, os desafios para chegar às quartas de final.

“Inicialmente pegamos um grupo muito equilibrado, tendo a maioria das equipes pertencentes ao grupo disputado as fases finais dos seus respectivos estaduais, já na segunda fase tivemos o Potiguar, uma boa equipe, muito organizada e bem trabalhada, e além disso fizemos uma viagem bem longa uma logística difícil perdendo noite de sono, porém buscamos sair de lá em condições de fazer o segundo jogo do mata mata em casa para buscar a nossa classificação. Em seguida pegamos o Nacional, uma equipe que fez uma bela campanha, conseguindo a segunda melhor da competição, procuramos estudar bem nosso adversário, e vimos que tinha uma equipe muito forte fisicamente, principalmente nos jogos em casa que conseguia impor sua força perante seus adversários", disse João Carlos ao Portal A TARDE.

O técnico e o elenco ainda passaram pela fatalidade do falecimento do atacante Deon, durante um treinamento da equipe. O treinador lembrou que foi necessário o acolhimento de todos para buscarem forças e, dessa forma, conseguir a classificação para homenagear o atleta.

“Tivemos que trabalhar muito não só a parte física, técnica e tática, mas também a parte psicológica dos atletas, o que também não foi fácil, afinal de contas nós também estávamos abalados. Foi uma grande tragédia, o Deon não era só um atleta qualificado, também era um ser humano diferente, as atitudes demonstravam o seu caráter, ele era querido por todos. Tivemos que nos abraçar para buscar forças, procuramos demonstrar ao grupo que tínhamos que continuar essa luta, o Deon lutou muito, assim como todos nós. pelo sonho do acesso, e não podemos deixar que esse esforço fosse em vão", disse o treinador.

João Carlos ainda contou como está a preparação para o primeiro jogo decisivo e a possibilidade de marcar o nome na história do futebol baiano com o primeiro acesso do Bahia de Feira para a Série C do Campeonato Brasileiro.

“Nessa fase todas as equipes estão qualificadas e sabemos que teremos um grande adversário pela frente onde será necessário trabalhar forte, e é isso que estamos fazendo, buscando estar a cada dia mais preparados. Faremos o primeiro jogo em casa, e esperamos que o nosso torcedor esteja presente como tem feito para ser o nosso décimo segundo jogador. Quanto a estar na história do futebol baiano, ainda não pensei nisso, só sei que teremos que lutar muito para buscar esse acesso, todo grupo de trabalho está se doando muito por esse objetivo, e espero que, com a ajuda de Deus, possamos fazer um grande jogo nos primeiros 90 minutos dessa batalha", concluiu o treinador.