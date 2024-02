Técnico do Barcelona de Ilhéus crê em bom jogo contra o Bahia | A TARDE

Próximo adversário do Bahia no Baianão, o Barcelona de Ilhéus vem de derrota para o Jacobina e busca se recuperar no estadual. O duelo frente ao Esquadrão do Aço está marcado para esta quarta-feira, 29, às 19h15, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do certame.

O técnico Betinho comentou sobre suas expectativas para o jogo na capital baiana. Motivado, o comandante da Onça Pintada diz que a equipe virá preparada para conquistar os três pontos em Salvador. Ele espera uma equipe eficiente nas chances que criar contra o Tricolor.

"A melhor possível. Lógico que viemos de um resultado ruim, mas vamos encarar uma equipe candidata ao título dentro da casa dela. E mais do que nunca, concentração, otimismo e a confiança nossa são grandes de ir lá fazer um grande jogo e buscar o resultado positivo para que a gente consiga permanecer dentro do G-4. É importante que a gente lute muito e faça uma marcação forte. E quando tivermos as nossas oportunidades, procurar ser eficientes e sair com a vitória", explicou o treinador.

O grupo do Barcelona de Ilhéus fará mais uma atividade em Riachão do Jacuípe nesta terça-feira, 30. Após o almoço, a delegação embarca rumo a capital baiana.

Após perder a invencibilidade no estadual, a Onça Pintada ocupa a 3ª posição na classificação do Baianão, com sete pontos somados.