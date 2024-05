Técnico do Criciúma se revolta com arbitragem: "Não houve disputa" | A TARDE

Após a derrota sofrida por 1x0 na noite desta terça-feira, 31, o técnico do Criciúma, Cláudio Tencati, demonstrou insatisfação com a arbitragem. A partida foi válida pela terceira fase da Copa do Brasil e foi disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador. Segundo o treinador, houve um pênalti cometido por Luciano Juba em cima do atacante Éder e que não foi marcado pelo árbitro da partida.

"Não sei o que o pessoal do VAR está fazendo lá, porque nem chamaram o Marcelo de Lima Henrique para ver as imagens, tiveram muita convicção para realmente não chamar. Vimos o vídeo e fica claro que o Éder foi calçado, houve o toque do adversário na perna dele, não houve disputa de bola. Não culpo o árbitro, vou pegar no pé de quem estava no VAR", reclamou o treinador.

Além disso, Cláudio Tencati destacou a dificuldade de jogar na Arena Fonte Nova, diante do torcedor tricolor. Em continuidade, o treinador exaltou o momento que vive a equipe baiana, destacando as suas qualidades.

"Enfrentar o Bahia aqui, no momento que o Bahia está vivendo, não é fácil. Eles vivem um momento fantástico, encaixaram um time, uma maneira de jogar. Tem um ataque muito móvel, com bastante dinâmica no meio-campo e no ataque, muita qualidade técnica. Acredito que conseguimos conter bastante essa investida", analisou.

Sobre o segundo confronto, que será em Santa Catarina, Tencati demonstrou ter esperanças e garantiu que o classificado ainda não está definido, já que ainda faltam 90 minutos para serem jogados.

"O resultado ficou em aberto, são 180 minutos, não se resolveu aqui. Da mesma forma que o Bahia teve a força deles aqui, nós teremos no Heriberto Hülse, no jogo da volta", salientou.

O duelo de volta da Copa do Brasil entre Criciúma e Bahia acontecerá no dia 23 de maio, às 19h, no Heriberto Hulse. A torcida carvoeira deverá lotar o estádio em busca da classificação contra o Esquadrão.