Técnico do Flu de Feira valoriza estreia com vitória: "Equipe forte"

Paulo Foiani, técnico do Fluminense de Feira - Foto: Rafael Falcão | ASCOM Flu de Feira

Líder isolado da Série B do Campeonato Baiano após a conclusão da 1ª rodada, o Fluminense de Feira foi o único time que venceu na estreia. Na tarde deste domingo, 9, o Touro do Sertão superou o Galícia por 2 a 1, em Pituaçu, com gols de João Grilo e Elielton. Fabricinho diminuiu para o Granadeiro.

Em entrevista após a partida, o técnico Paulo Foiani avaliou a estreia do Fluminense de Feira, pontuou uma queda na parte física e elogiou a postura de seus atletas, mesmo diante de alguns desfalques importantes.

“Nos comportamos muito bem na primeira etapa, marcando dois gols. No segundo tempo, o desgaste físico nos afetou, e tivemos dificuldades no último passe. Isso é normal no começo da competição. Trabalhamos forte durante os 35 dias de pré-temporada, e apesar de não conseguirmos manter o ritmo ideal ainda, o desempenho na rodada foi satisfatório”, disse Foiani ao canal oficial do clube.

“Quebramos o gelo da estreia, superando a ansiedade. Nosso adversário estava muito bem organizado, e tivemos que lidar com a ausência de jogadores importantes como Cabralzinho e Felipe Alves. Mesmo assim, mostramos a força do nosso grupo. Érico Júnior e João Grilo, por exemplo, tiveram atuações destacadas, demonstrando a importância do coletivo no futebol”, complementou.

Na próxima rodada, o Flu de Feira fará sua estreia em casa na competição. Na quinta-feira, 13, ás 19h, os comandados de Paulo Foiani recebem o Itapetinga no Joia da Princesa, em Feira de Santana.