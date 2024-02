Técnico Jürgen Klopp vai deixar o Liverpool ao final da temporada | A TARDE

Depois de quase 10 anos, o técnico Jürgen Klopp deixará o Liverpool. O treinador anunciou nesta sexta-feira, 26, que deixará o comando técnico da equipe ao final da temporada europeia, em junho deste ano. Por meio de comunicado oficial, ele afirmou que está "ficando sem energia" e que teria que fazer este anúncio em algum momento.

Klopp deixará o Liverpool junto com os auxiliares Pepijn Lijnders e Peter Krawietz e o treinador de desenvolvimento de elite Vitor Matos.

"Vou deixar o clube no final da temporada. Eu entendo que seja um choque para muitas pessoas neste momento, quando você ouve isso pela primeira vez, mas obviamente posso explicar – ou pelo menos tentar explicar. Adoro absolutamente tudo neste clube, adoro tudo na cidade, adoro tudo nos nossos torcedores, adoro a equipa, adoro o staff. Eu amo tudo. Mas o fato de eu ainda tomar essa decisão mostra que estou convencido de que é essa a decisão que devo tomar. Como posso dizer? Estou ficando sem energia. Não tenho nenhum problema agora, obviamente, já sabia há muito tempo que terei que anunciar isso em algum momento, mas estou absolutamente bem agora. Eu sei que não posso fazer o trabalho de novo e de novo e de novo e de novo", publicou Klopp.

O técnico de 56 anos tem contrato com o Liverpool até 2026, mas já comunicou a decisão de deixar o clube em 2024. Ele completará nove temporadas pelos Reds. Com 48 pontos, o time lidera a Premier League neste momento.

Contratado em outubro de 2015, Klopp marcou a história do Liverpool após ocupar o lugar deixado por Brendan Rodgers. No comando da equipe, ele foi campeão da Champions League e da Premier League. Ele também garantiu taças do Mundial de Clubes da FIFA, Taça da Inglaterra, Taça da Liga, SuperTaça Europeia e Community Shield ao longo da passagem.