Tênis: Bia Haddad vence e está na semifinal de Roland Garros

Em mais um emocionante duelo de três sets, Bia Haddad conquistou seu lugar na semifinal de Roland Garros. Nesta quarta-feira, 7, a tenista brasileira derrotou a tunisiana Ons Jabeur, atual sétima colocada no ranking mundial, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 [5] e 6/1.

Com essa vitória, Bia se tornou a primeira mulher a chegar às semifinais do prestigiado torneio francês na Era Aberta. Além disso, ela também é a primeira tenista brasileira desde Guga, em Roland Garros de 2001, a atingir essa fase em um Grand Slam.

Na semifinal, Bia Haddad terá como adversária a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking mundial, ou a estadunidense Coco Gauff, número 6 do mundo. As duas tenistas protagonizaram a final da última edição de Roland Garros, na qual a polonesa saiu vitoriosa.

Bia já teve um confronto anterior com Swiatek no circuito, nas oitavas de final do WTA 1000 de Toronto no ano passado, e saiu vitoriosa nesse encontro. Por outro lado, Bia e Coco nunca se enfrentaram em uma partida oficial até o momento.