Tenistas baianos com mais de 30 anos disputam competição internacional

Salvador é a sede por mais um ano de um evento internacional senior de tênis, para tenistas com mais de 30 anos, o ITF M400, válido pelo ranking da International Tennis Federation (ITF), entre os dias 11 e 16 de setembro no Costa Verde Tennis Clube, em Piatã. Como parte da Copa Costa Verde Atakarejo, com o apoio do programa de incentivo ao esporte FazAtleta, do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), baianos estão entre os favoritos para garantir títulos nas suas respectivas categorias.

O diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Setre, Vicente Neto, que preside a Comissão Gerenciadora do FazAtleta destaca a importância do apoio a eventos como este, organizado pelo Sindicato dos Clubes da Bahia (Sindiclubes-BA) e chancelado pela Federação Bahiana de Tênis (FBT).

“É mais um grande evento apoiado pelo FazAtleta, que também permite o incentivo fiscal para tal realização, além do apoio direto aos atletas amadores, que são colocados a treinar contra expoentes da modalidade e se preparar para os próximos desafios. Este é um fomento ao esporte e aos atletas a mais que o Governo do Estado possibilita, com a importância do tema, inclusive, para a divulgação da empresa patrocinadora”, pontua Vicente.

Competição – Com a presença de 132 tenistas, desde os 30 anos até acima dos 80, de diversos estados brasileiros e mais sete países – França, Colômbia, Bolívia, Itália, Uruguai, Suíça e Portugal – nas categorias simples, duplas e duplas mistas, o torneio aumentou o status e a pontuação para o ranking nesta edição. Mesmo assim, alguns baianos que já conquistaram títulos nas edições anteriores estão a um passo de repetir o feito.

Esse é o caso de Pedro Silva, nascido em Serrinha, criado em Riachão do Jacuípe e com sua história no tênis iniciada em Salvador, onde foi boleiro do Clube Bahiano de Tênis. Ele disputa a final da categoria mais de 75 anos, a qual busca o tetracampeonato, nesta quarta-feira, 13. O experiente tenista e professor, tendo mais de mil alunos em toda sua vida, entre eles a ex-top 50 do mundo, Patrícia Medrado, é um dos xodós da torcida da casa como um dos principais da história recente do tênis baiano.

Já Evaldo Júnior, outro grande nome recente do tênis baiano e formador de talentos, que também já foram apoiados pelo programa FazAtleta, como Natan Rodrigues, Karoline Oliveira e Enrico Figueiredo, e aqueles que rodaram o mundo, como Evaldo Neto e Silas Cerqueira, vai disputar a categoria mais de 45 anos após voltar de uma lesão no quadril. Ele estreia também nesta quarta-feira, 13, em busca de mais um título em casa.

O dia marca o início das categorias dos mais novos, que se encerram no sábado, 16, e as demais fases finais. As 48 partidas masculinas e as cinco femininas iniciam às 8h30 e seguem ao longo do dia, com sete rodadas, como os demais dias do torneio. Completando a programação, os duelos do beach tennis acontecem entre esta quinta-feira, 14, e o sábado, 17.