"Terra do Descobrimento": FBF anuncia Porto Sport Club como novo clube | A TARDE

Local que ficou marcado pela chegada dos portugueses ao Brasil, Porto Seguro é conhecida por muitos como a "Terra do Descobrimento". Desta forma, nesta segunda-feira, 19, o Porto Sport Club entrou para a lista dos novos "descobrimentos" do município. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a criação do primeiro time profissional da cidade.

Desta forma, com tudo regularizado entre clube, Federação e Confederação, o Porto SC já poderá participar da sua primeira competição neste ano: a segunda divisão do Campeonato Baiano, que ainda não tem data oficial de início.

A cerimônia de filiação, que ocorreu na sede da FBF, em Lauro de Freitas, recebeu o Prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, o Presidente do clube, André Santos, o Presidente da Federação, Ricardo Lima, e a Diretora de Competições, Taíse Galvão, além de outras figuras importantes para o esporte baiano.

Durante o evento, Ricardo Lima destacou o momento histórico que vive a cidade e a importância da criação do clube. Além disso, afirmou que foi apresentado um "grande projeto", que tem tudo para dar bons resultados.

"Um momento histórico para Porto Seguro e de grande importância para o futebol baiano, que passa a ter mais um clube profissional. Foi nos apresentado um projeto grande e que tem tudo para colher bons frutos. Desejamos sucesso ao Porto Sport Club e nos colocamos à disposição do novo filiado", disse o Presidente da FBF.

O Prefeito da cidade, por sua vez, também exaltou o projeto e destacou que o clube é um sonho para o município de Porto Seguro, deixando claro que espera por grandes conquistas.

"Hoje celebramos a filiação do Porto Sport Club junto à CBF e FBF, um sonho para o futebol de Porto Seguro. Com certeza teremos uma jornada promissora. Juntos, cidade, clube e torcida, seremos fortes e vamos em busca de grandes conquistas", garantiu Jânio Natal.

No encerramento da cerimônia, para aproximar os laços, a diretoria do Porto presenteou o Presidente da FBF e a Diretora Taíse Galvão com camisas oficiais do Porto Sport Club. Em retribuição, os dirigentes entregaram, aos novos filiados e Jânio Natal, bolas dos campeonatos estaduais e camisas da Seleção Brasileira.