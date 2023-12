The Best 2023: Com brasileiros, Fifa divulga lista de finalistas | A TARDE

A Fifa anunciou a lista dos finalistas para receberem o prêmio de The Best da temporada de 2023 na manhã desta quinta-feira, 14. O atual detentor do prêmio, Lionel Messi concorre com Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappe, do PSG, na categoria de 'melhor jogador do mundo'.

Além do futebol masculino, o feminino também será premiado, contando com Aitana Bonmatí, do Barcelona, Linda Caicedo, do Real Madrid, e Jenni Hermoso, do Pachuca, como finalistas. Os vencedores serão revelados na cerimônia em Londres, marcada para o dia 15 de janeiro de 2024.

Finalistas para o The Best da FIFA | Foto: Divulgação @FIFAcom

Assim como atletas, a entidade também premia os melhores treinadores e treiandoras da temporada. Desta forma, Pep Guardiola, do Manchester City, Simone Inzaghni, da Inter de Milão, e Luciano Spalletti, do Napoli, concorrem como o times masculinos, já Jonatan Giraldez, do Barcelona, Emma Hayes, do Chelsea, e Sarina Wiegman, pelas equipes femininas.



O favorito para levar o prêmio de Melhor do Mundo é o norueguês Haaland, que marcou 32 gols dentro do período de avaliação, conquistando Champions League, Premier League e a Copa da Inglaterra. Já nos prêmios individuais, o atacante do City garantiu a chuteira de ouro, dado ao artilheiro da Europa, e o melhor jogador da UEFA.

A cerimônia, para além de jogadores e jogadoras, técnicos e técnicas, premia o melhor goleiro, a melhor goleira, o gol mais bonito no Prêmio Puskás, e também Fair Play e torcedor do ano.

Ederson e o atacante Guilherme Madruga são os únicos brasileiros da lista. O goleiro, ao lado de Haaland, conquistou a tríplice coroa: a Champions League, Premier League e a Copa da Inglaterra, e por isso está entre os três melhores do mundo na posição. O atacante do Botafogo de São Paulo, que disputou a Série B de 2023, concorre ao prêmio Puskas ao fazer um gol de bicicleta de fora da área contra o Grêmio Novorizontino.

Melhores goleiras: Mackenzie Arnold (Austrália), Catalina Coll (Espanha) e Mary Earps (Inglaterra).



Melhores goleiros: Yassine Bounou (Sevilla), Thibaut Courtois (Real Madrid) e Ederson (Manchester City).

Prêmio Puskas: Julio Enciso (Brigthon), Guilherme Madruga (Botafogp-SP) e Nuno Santos (Sporting).

A escolha final do vencedor virá por um grupo composto por jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e o público, por meio de votação na internet. Cada grupo tem peso de 25% na pontuação final.