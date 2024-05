Thiago Monteiro brilha e avança para as oitavas do Masters 1000 | A TARDE

Natural do Ceará, Thiago Monteiro, que é considerado o número 106 do mundo, representou o Brasil e avançou para as oitavas de finais do Masters 1000, neste último domingo, 12. A competição está acontecendo em Roma, na Itália.

Ele garantiu a vaga nas oitavas de final após salvar um match-point contra o sérvio Miomir Kecmanovic, que é considerado o 58º do ranking. O cearense levou a melhor por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (8/6), em uma partida que durou 2 horas e 37 minutos.

Esse é o maior feito de Thiago Monteiro no Masters 1000, marcando sua primeira vez nas oitavas de final. Além disso, ele quebrou um jejum para o tênis brasileiro, sendo a primeira vez desde 2016 que um brasileiro avança para as oitavas do torneio.

A próxima partida de Monteiro será contra o vencedor do duelo entre o americano Ben Shelton, cabeça de chave número 12, e o chinês Zhizhen Zhang, atualmente na 56ª posição do ranking.

Publicações relacionadas