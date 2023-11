Thiago Monteiro, bronze no Pan, pode herdar vaga para as Olímpiadas | A TARDE

O tenista Thiago Monteiro, que foi bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, pode garantir vaga direta para as Olímpiadas de 2024, em Paris. O brasileiro pode ser beneficiado por uma regra do Comitê Olímpico Internacional, que não permite que mais de quatro atletas do mesmo país e modalidade participem dos Jogos, o que pode prejudicar a vida do argentino Facundo Diaz Acosta, medalhista de ouro no Chile.

O torneio contará com 64 atletas na categorias simples masculino, sendo 54 deles classificados através do ranking do ATP, que será encerrado no dia 10 de junho. O problema para Diaz, é que atualmente outros seis compatriotas estão na sua frente, são eles: Francisco Carundolo (21º), Sebastian Baez (29°), Tomas Martin (31º), Pedro Cachin (70º), Federico Coria (78º) e Diego Schwartzman (103º), enquanto o ouro no Pan está na 107° colocação, sendo o sétimo melhor tenista do seu país.

Desta forma, o "garoto de ouro" poderá perder a sua vaga, que foi conquistada no último domingo, 29, sobre o chileno Tomas Barrios Vera, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-3).

Portanto, caso chegue no dia 10 de julho e ainda tenha seis tenistas da mesma nacionalidade na sua frente, Facundo irá ver a "medalha da vaga" sendo colocada no pescoço do tenista brasileiro, que na última edição do torneio, foi eliminado na estreia pelo alemão Jan-Lennard Struff.

A vaga segue de forma direta para Thiago porque os dois finalistas do torneio, ouro ou prata, possuem este direito. Desta forma, o chileno que ficou na 2° colocação, também disputará os Jogos de Paris.