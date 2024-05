Thiago Monteiro vence Lajovic e avança a 2ª rodada em Madri | A TARDE

O tenista brasileiro Thiago Monteiro venceu o sérvio Dusan Lajovic nesta quinta-feira, 25, no Masters 1000 de Madri com parciais de 6-4 e 6-3 e avançou a segunda fase do torneio.

Atual número 118 do mundo, o cearense de 29 anos fez sua estreia na chave principal após vencer as duas partidas do qualifying e mostrou segurança, sem sofrer quebras no jogo contra o 65º do mundo.

O próximo duelo de Monteiro será uma prova de fogo: no sábado ele vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do ranking da ATP e campeão do Masters 1000 de Monte Carlo há 11 dias.