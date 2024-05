O zagueiro Thiago Silva acertou seu retorno ao Fluminense. Em fim de contrato com o Chelsea-ING os agentes que cuidam da carreira do experiente defensor de 39 anos aceitaram a oferta do Tricolor das Laranjeiras. A informação foi confirmada pelo portal ge.globo. O anuncio oficial deverá ser feito nos próximos dias. Ele deve chegar ao Brasil no segundo semestre, durante a abertura da janela internacional de transferências.

Mesmo com propostas de clubes ingleses e do mundo árabe, o Flu venceu a concorrência e vai repatriar um dos seus ídolos recentes. Thiago é aguardado com ansiedade no clube, pois é muito querido pelos funcionários do Tricolor.

Sabe-se que ele virá sozinho para o Brasil, pois que seus dois filhos fazem parte das divisões de base do Chelsea. A esposa do jogador continuará na Inglaterra acompanhando os garotos.

Formado nas divisões de base do time pó de arroz, Thiago atuou durante três anos nA equipe principal do Fluminense, onde jogou por 147 partidas, com 14 gols marcados. Ele se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2007.

Posteriormente, foi vendido ao Milan. Depois, passou oito temporadas no PSG, antes de ir para o Chelsea. Sua primeira experiência fora do país foi Dinamo de Moscou-RUS.

