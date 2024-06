Thiago Silva é ovacionado em chegada ao RJ para fechar com Fluminense | A TARDE

O zagueiro Thiago Silva desembarcou em solo carioca na manhã desta sexta-feira, 7, e foi recebido por dezenas de torcedores do Fluminense no Aeroporto do Galeão, que esperavam desde a madrugada pela chegada do ídolo tricolor.

"Fico feliz com a recepção. O carinho da minha parte é igual, se não for maior. Jogar no clube do coração não tem preço", disse o jogador de 39 anos, que estava na companhia da esposa, Isabelle, e dos filhos Isago e Iago.

Cerca de 300 torcedores marcaram presença no aeroporto para a chegada do zagueiro. Ele acenou para os fãs, enquantoa esposa Isabelle cantou as músicas junto com a torcida.

A apresentação oficial de Thiago Silva acontecerá na noite desta sexta-feira, 7. Um mega evento está sendo preparado, com direito a show do grupo de pagode Sorriso Maroto. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos.

Thiago Silva atuou no Fluminense entre 2006 e 2008, tendo feito 147 jogos e marcou 14 gols. Ele foi negociado para o futebol europeu, onde defendeu as cores do Milan, PSG e Chelsea, sendo ídolos em todos.

