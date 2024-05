Thiago Wild vence francês e avança à segunda rodada do Masters de Roma | A TARDE

Thiago Wild venceu o francês Gregoire Barrere nesta quinta-feira, 9, em sua estreia no Masters 1000 de Roma, na Itália. O tenista brasileiro se classificou para a segunda rodada do simples com o resultado.

Em um período de quase 1 hora e meia, Wild bateu o 115º do ranking da ATP por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Atualmente, o paranaense já figura no 58º lugar do mundo no ranking ao vivo, o número 1 brasileiro.

Wild provavelmente vai se manter no top-60 após o fim do torneio. Além dele, Thiago Monteiro também participa em Roma e também se garantiu na segunda rodada.

Na próxima etapa, Thiago Wild enfrenta o argentino Tomas Etcheverry, número 28 no ranking e 25º cabeça de chave de Roma. Será o primeiro confronto entre eles em torneios da ATP, após duas vitórias de Etcheverry no challenger.

