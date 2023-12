Time brasileiro tem veículo roubado após desembarque | A TARDE

A fase do Botafogo não está nada boa. Se em campo a equipe perdeu a liderança da competição, o time sofreu mais uma derrota fora dos gramados. Após o empate com o Coritiba, os equipamentos de treino e uniformes de jogos foram roubados na tarde desta quinta-feira, 30, na Linha Amarela, Zona Norte do Rio de Janeiro, quando a Van que transportava funcionários do Glorioso foi rendida nas imediações do Complexo da Maré.

O carro saiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim em direção ao Estádio Nilton Santos, localizado no bairro de Engenho de Dentro. Segundo comunicado divulgado pelo Alvinegro, os colaboradores foram rendidos por seis homens armados.

Segundo a nota, o Botafogo informou que os colaboradores estão bem. O clube acionou as autoridades e conta com o trabalho dos Poderes Públicos para recuperar os materiais. A Polícia Civil do Rio de Janeiro não deu detalhes sobre o fato.

No trajeto do aeroporto para o Nilton Santos, no início da tarde desta quinta-feira (30), funcionários do Botafogo foram rendidos por criminosos portando armas de fogo na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré. A van operacional (Sprinter 416 Furgão Longo T.A. 2.2 Dies -… pic.twitter.com/AVIzwY8Mek — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 30, 2023