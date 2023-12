Time completo! Fluminense faz 1º treino na Arábia Saudita pro Mundial | A TARDE

O Fluminense realizou, nesta quinta-feira, 14, o primeiro treinamento em Jedá, visando a semifinal do Mundial de Clubes contra o Al-Ittihad ou Al Ahly, na próxima segunda-feira, 18. A atividade aconteceu no campo 2 do complexo King Abdullah Sports City e a imprensa pôde acompanhar o início.

Entre os 23 atletas inscritos na competição, o lateral-direito Samuel Xavier é a grande novidade, pois surge recuperado de uma lesão e deve ser titular. O time carioca fará mais três treinamentos antes da estreia no torneio.