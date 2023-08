Time da atriz Margot Robbie, Fulham lança camisa cor de rosa

O Fulham da Inglaterra, equipe que disputa a Premier League, lançou o seu novo uniforme alternativo que está chamando a atenção por ser completamente rosa, com um tom vibrante de rosa-choque.

Embora o clube inglês não tenha mencionado a Barbie em seu material de divulgação do uniforme, a imprensa inglesa prontamente destacou a relação da equipe com a estrela do filme, Margot Robbie. A atriz australiana é torcedora do clube, graças ao seu marido, Tom Ackerley, que é um grande fã do time londrino.

Em 2015, enquanto "O Lobo de Wall Street" estava em cartaz nos cinemas, Margot compareceu ao estádio do Fulham para acompanhar a um jogo contra o Brentford, na Segunda Divisão daquela temporada.

Nice to see @MargotRobbie at the Cottage on Saturday, see you again soon! #FFC pic.twitter.com/uwamUjhIvt — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 18, 2014