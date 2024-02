Time de Basquete? Emerson Ferretti revela novos projetos no Bahia | A TARDE

A goleada do Bahia, de 5 a 0 pra cima do Jacobina, na noite de quarta-feira, 24, deixou todos os torcedores encantados com a atuação do time principal e dos estreantes na temporada. Presença ilustre na arquibancada da Arena Fonte Nova, o presidente da Associação do Bahia, Emerson Ferretti, avaliou a estreia do elenco no ano, em conversa com o Portal MASSA!.

“Feliz pela boa estreia do time titular. A gente sabe que com os jogadores que chegaram, agregou muito valor ao time, tem mais qualidade técnica, isso foi demonstrado dentro de campo. Apesar de ser o primeiro jogo, a equipe ainda vai evoluir, porque é natural, no primeiro jogo nunca é o ideal, mas foi o suficiente para fazer uma boa partida, ganhar com bastante tranquilidade e deixar o torcedor satisfeito. E esse é o grande objetivo, fazer com que o torcedor saia sempre da Fonte Nova feliz”, destacou o ex-goleiro.

Novos projetos

O gestor também falou sobre o processo de construção de novos projetos voltados aos esportes amadores do Bahia. Destacando que as atividades que envolvem “pé e bola” são geridas pelo Grupo City, Ferreti revelou que outras modalidades, como basquete e vôlei, por exemplo, estão sendo pensadas e desenvolvidas do zero desde 2023.

“A gente já tem as primeiras conversas desde o ano passado, antes de tomar posse, mas já eleito, a gente já iniciou as conversas, já tivemos com o prefeito, já conversamos com outras pessoas e outras instituições, estamos montando o projeto para que a gente, o quanto antes, possa anunciar mais uma modalidade além do futebol”, revelou.

“Logicamente, como o Bahia não tem nada de estrutura física, nem projetos nenhum, a gente está criando do zero, então isso demanda muito estudo para que a gente coloque projetos que possam se perpetuar para além, inclusive, da nossa gestão, então a gente precisa pensar muito bem, elaborar projetos com uma base bastante forte, com alicerce bastante forte, para que quando serem materializados, serem colocados em prática, encher também de orgulho o torcedor”, finalizou.