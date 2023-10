Time de futsal do interior da Bahia participa da Taça Brasil, no PR

O time baiano de futsal Itaeté Futebol Clube Sebastianense, do município de São Sebastião do Passé, no interior do Estado, irá representar a Bahia na Taça Brasil de Clubes Divisão Especial Sub 17 masculino.

O campeonato teve início nesta segunda-feira, 25, e segue até quinta-feira, dia 30, na cidade Paranaguá, no Paraná. Para garantir a participação da equipe, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), disponibilizou passagens para 11 atletas e a comissão técnica se descolarem em direção ao local dos jogos.

O sebastianense é o atual campeão baiano sub 17. Nesta edição da Taça Brasil de Futsal, as equipes são divididas em quatro grupos com quatro equipes cada. Os jogos serão transmitidos pelo canal do YouTube da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

A equipe baiana estreou na tarde desta segunda-feira contra o Minas Tênis Clube, no qual, saiu derrotado por um placar de 7x0. Entretanto, apesar do resultado negativo, o Itaeté terá uma segunda segunda chance para conseguir a classificação nos jogos contra o APAF - PARANAGUA, na noite da terça-feira, 26, às 20h30 e na última rodada do grupo, contra o EC Vivaz, na quarta, 17h.

O primeiro e segundo colocado de cada grupo classificam para as quartas de final, que começa na quinta-feira, 28, a partida das 14h30. Desta forma, caso classifique em primeiro, a equipe baiana enfrentará o segundo colocado do D, no primeiro horário do dia. Porém, se conseguir avançar de fase na segunda colocação, jogará contra o primeiro colocado do grupo D, às 19h45 da quinta.