Time de polo aquático da Bahia vence disputa no Norte/Nordeste

Foi realizado na piscina Olímpica da Bahia, na Avenida Bonocô, o Campeonato do Norte-nordeste das categorias sub-16 e adulto. Ao todo dez equipes participaram da principal competição da região, e a Bahia contou com quatro equipes.

A equipe principal do Natação em Rede fez bonito ao vencer a equipe polo Vila Paraíba, em uma partida emocionante, em que a decisão ficou para a cobrança de pênaltis. Durante o tempo normal de jogo o placar terminou em 5x5. Já na decisão por pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Pedro Fedulo, que defendeu três cobranças e finalizou o placar para os donos da casa em 3x1.

O destaque do campeonato ficou para a categoria sub 16, que contou com a participação de dois times da Bahia oriundos do Projeto Natação em Rede.

A equipe agora se prepara para disputar o campeonato brasileiro da categoria. Na chave adulta, o melhor resultado ficou para os pernambucanos da equipe de Passarinho, em seguida a Vila Paraíba e depois o Polo Salvador.

"Foi muito bom realizar esse campeonato de alto nível aqui na Bahia e principalmente mostrar que todo investimento feito no Natação em Rede, além de promover o esporte a cidadania para crianças e adolescentes, também revela talentos e grandes campeões .Todos estão de parabéns e a gente espera agora uma participação significativa no campeonato brasileiro", finalizou Diego Albuquerque, presidente da FBDA.