Time do Catar anuncia Róger Guedes ao som de Gusttavo Lima

Principal jogador do Corinthians em 2023, o atacante Roger Guedes foi negociado com o Al-Rayyan, do Catar, por cerca de R$ 49 milhões. Aos 26 anos, o atacante assinou um contrato válido por quatro temporadas e foi apresentado pelo clube ao som da música 'Balada', interpretada pelo cantor Gusttavo Lima.

No vídeo do anúncio, o Al-Rayyan lembrou dos outros dois brasileiros que chegaram recentemente ao clube: o volante Thiago Mendes, que estava no Lyon, da França, e o atacante Gabriel Pereira, que foi revelado pelo Corinthians e estava no New York City, dos Estados Unidos.

Além deles, o brasileiro naturalizado espanhol, Rodrigo Moreno, também faz parte do elenco após ser contratado junto ao Leeds United, da Inglaterra. Quem comanda a equipe é o português Leonardo Jardim.

Confira o anúncio do atacante brasileiro: