Time feminino de futebol faz plantio de árvores em Pituaçu | A TARDE

Sob a coordenação da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), alunas do projeto social Esporte na Cidade (futebol feminino) juntaram-se aos servidores do órgão para o plantio de 100 mudas de árvores nativas e frutíferas em uma área degradada Estádio de Pituaçu. A ação ocorreu ontem e fez parte das comemorações do Dia Nacional da Conservação do Solo.

Ao todo, cem pessoas participaram do evento, entre crianças e adultos, plantando mudas de goiaba, manga, limão, laranja, tangerina, coco, acerola e também de flores como ipê, jitaí amarelo, bougainville, dentre muitas outras espécies. Nas próximas semanas mais mudas serão plantadas, a meta do projeto é ter mais de mil novas árvores na área de 3.200 metros quadrados.

A ação visa não apenas a recuperação da área afetada, mas também a promoção da consciência ambiental e o estímulo à participação cidadã na preservação do meio ambiente. Fernando Carvalho, Engenheiro Agrônomo da Sudesb, ressalta a importância do projeto: "O solo está completamente exposto, inclusive com risco de erosão, e esse plantio é significativo por vários aspectos. Recuperamos uma área degradada, promovemos a conservação do solo e ganhamos em termos de temperatura, biodiversidade e fruticultura". Essas mudas foram produzidas em Salvador e em um viveiro de espécies nativas em Massarandupió, além de algumas frutíferas de Lauro de Freitas. O objetivo é fazer um tutti-frutti em termos de fruticultura tropical, mas a maior parte é de espécies de Mata Atlântica.

Danilo Xavier, Diretor de Operações e Equipamentos Esportivos, explica os planos para o futuro: “Nós vamos arborizar essa área para recuperar esse espaço, dar uma condição melhor para os servidores que podem transitar nessa parte arborizada, e futuramente também a gente conseguir produzir mudas para entregar nas escolas estaduais para que os próprios alunos possam plantar essas mudas lá”, declara.

A participação dos estudantes foi fundamental para o projeto. Maia Sena, de 17 anos, expressou seu orgulho ao contribuir com a natureza: "Plantei um ipê amarelo e me sinto orgulhosa. Gostei de entrar em contato com a natureza”, declara.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre