Time inglês deve pagar mais de 170 milhões por joia do Palmeiras | A TARDE

O Palmeiras está prestes de negociar mais um jogador promissor formado em suas divisões de base. O atacante Luis Guilherme está prestes a ser contratado pelo West Ham, da Inglaterra. Os valores da negociação estão na casa dos 30 milhões de euros, o equivalente a R$ 170 milhões convertidos na nossa moeda.

Os dirigentes dos clubes se reuniram para alinhar as outras partes do contrato, como bônus por desempenho, o que deve elevar o valor da operação, como nos casos dos jovens Estevão e Endrick. Sabe-se que Luis Guilherme se mostra animado com a possibilidade de disputar a Premier League, considerada a mais disputada e valiosa do mundo.

Visto um sucessor de Endrick e Estevão, Luís Guiherme é outra jóia formada nas divisões de base do Palmeiras, uma das melhores do país. Pelo bom desempenho na reta final de 2023, o jovem jogador estendeu seu vínculo com o verdão até junho de 2026, com multa rescisória estipulada em 55 milhões de euros, que na cotação atual é de R$ 309 milhões.

