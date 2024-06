Time Petrobras anuncia equipe para Paris com 8 baianos

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com 55 atletas e para-atletas, sendo oito deles baianos, a Petrobras anunciou na tarde de ontem seu time completo para o fim do ciclo dos Jogos de Paris, com a adição de 10 novos nomes ao elenco repleto de estrelas do esporte nacional. 41 dos participantes do elenco já têm vaga garantida para as disputas olímpicas e paralímpicas na França, de 26 de julho a 11 de agosto, e de 28 de agosto a 8 de setembro, respectivamente.

No evento de ontem, na sede da empresa, no Rio de Janeiro, o Time Petrobras apresentou como reforços alguns velhos conhecidos, resgatando, por exemplo, a parcerias com o canoísta baiano Isaquias Queiroz, que foi integrante da equipe na Rio-2016. Do ciclo de Tóquio 2020, voltaram Martine Grael e Kahena Kunze (vela), as baianas Beatriz Ferreira (boxe) e Ana Marcela Cunha (maratona aquática), além de Petrúcio Ferreira (paratletismo), todos medalhistas olímpicos e com ótimas chances em Paris-2024.

Ainda foram acrescidos nomes como Maria Fernanda Costa (natação), Carol Solberg e Bárbara Seixas (vôlei de praia) e Laila Suzigan (natação paralímpica). Eles se somam a outros 45 atletas e para-atletas que já faziam parte do programa de patrocínio (veja a lista completa ao lado).

Além de Isaquias, Ana Marcela e Bia Ferreira, todos já medalhistas olímpicos, outros cinco baianos integram o Time Petrobras: o nadador Guilherme Caribé, o boxeador Keno Marley, os canoístas Filipe Vieira e Mateus Bastos, e a para-atleta Raissa Machado, do lançamento de dardo.

Deles, apenas Mateus Bastos, de apenas 18 anos, não deve ir a Paris-2024. Como ‘azarão’, ele ainda disputa uma disputada convocação na canoagem de velocidade com os conterrâneos Erlon Souza e Jacky Godmann.

“Poder ter o Time Petrobras ao meu lado desde 2015 dá uma segurança a mais para chegar nas seis medalhas olímpicas que sonho. A Petrobras foi minha primeira patrocinadora, muita gente não me conhecia naquela época e ela me deu reconhecimento. Fico feliz de ver a empresa incentivar também atletas que não tem medalha olímpica, que estão começando e dar essa oportunidade como eu tive”, disse Isaquias Queiroz..

Investimento recorrente

O projeto do Time Brasil completa em Paris-2024 seu terceiro ciclo olímpico. Iniciado em 2015, já apoiou 89 atletas, de 37 modalidades, que conquistaram 157 medalhas em Olimpíadas, Paralimpíadas, Pan-Americanos e Parapan-Americanos.

Os contratos de patrocínio direto são feitos individualmente com cada atleta, com valores diferentes e ‘entregas’ personalizadas, com depósito direto na conta dos participantes. No total, mais de R$ 28 milhões já foram investidos pela Petrobras desde 2015, sendo R$ 14,3 milhões apenas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

“Sabemos que é impossível estar entre os melhores do mundo sem o apoio. É uma dedicação integral, com trabalho duro, e esse patrocínio é fundamental para isso, porque ele não é pontual, mas de um ciclo inteiro para a grande maioria dos atletas do Time Petrobras”, explica Adriana Samuel, gestora do projeto desde seu nascimento e duas vezes medalhista olímpica no vôlei de praia (prata em Atlanta-1996 e bronze em Sidney-2000).

A reportagem viajou ao Rio de Janeiro a convite da organização