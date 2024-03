Times baianos conhecem seus grupos no Campeonato Brasileiro da Série D | A TARDE

A CBF divulgou a tabela e o fórmula de disputa da Série D 2024. A resolução foi feita através de reunião virtual realizada com os representantes dos 64 clubes, nesta sexta-feira, 15. Nesta edição, o Bahia terá como representantes Itabuna, Jacuipense e a Juazeirense. A quarta divisão nacional terá início no dia 28 de abril.

Jacuipense e Juazeirense estão juntos no grupo A4, que terão Itabaiana-SE, Sergipe, Petrolina-PE, e Retrô-PE. Já o Itabuna está no grupo A6, ao lado de Real Noroeste-ES, Serra-ES, Democrata-MG, Ipatinga-MG, Audax-RJ, Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu-RJ.

A fórmula de disputa segue a mesma de 2023: quatro clubes de cada grupo avançam a fase de mata-mata, que se estende até a grande final. Os quatro semifinalistas garantem vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. A decisão está marcada para o dia 29 de setembro.

As cotas referentes a premiação tiveram um aumento nos valores em comparação ao último ano. As equipes receberão R$ 400 mil igualmente na primeira fase. Ao se classificar as fases seguintes, os clubes vão embolsar R$ 150 mil.

Confira os grupos dos times baianos que irão participar da Série D 2024:

Grupo A4: Jacuipense, Juazeirense, Itabaiana-SE, Sergipe, Petrolina-PE, e Retrô-PE.

Grupo A6: Itabuna, Real Noroeste-ES, Serra-ES, Democrata-MG, Ipatinga-MG, Audax-RJ, Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu-RJ