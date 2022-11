Times do interior da Bahia conhecem seus adversários na Copinha

Times do interior da Bahia conheceram seus adversários na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quinta-feira, 3. Juazeirense, Olímpica de Itabaiana, Vitória da Conquista e Canaã vão disputar a maior competição de base do país e, quem sabe, revelar alguns jogadores que podem integrar os clubes profissionais. O time de Irecê chegou ano passado até as oitavas de final.

Juazeirense está junto com Rio Preto, Palmeiras e Santana-AP no grupo 3, que possui sede na cidade de Rio Preto. O Olímpica de Itabaiana estará no grupo 4 e vai enfrentar Atlético-GO, Sampaio Corrêa e Botafogo-SP, também em Rio Preto.

Já o Vitória da Conquista, time do sul do estado, estará no grupo 15 junto com União Suzano, Figueirense e Novorizontino. A sede está localizada em Suzano. Por fim, o time do Canaã está no grupo 30 e vai tentar uma vaga na próxima fase enfrentando Ibrachina-SP, Santa Cruz e Botafogo-PB, em São Paulo.