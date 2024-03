Tite evita comentar condenação de Daniel Alves: "não tenho os fatos" | A TARDE

Condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual pela Justiça da Espanha, o ex-jogador Daniel Alves, de 40 anos, trabalhou com o técnico Tite na Seleção Brasileira. Atualmente no Flamengo, o treinador se pronunciou sobre a condenação do baiano na noite deste domingo, 25, após vitória sobre o Fluminense.

Foi a primeira vez que o ex-técnico da Seleção Brasileira comentou o assunto, mas preferiu falar “conceitualmente”, alegando não ter conhecimento dos fatos.

“Eu não posso fazer julgamento sem ter todos os fatos e as informações verdadeiras a respeito. Posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deve ser punido. Mas não sou julgador e não tenho todos os fatos. Fora que há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo e existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. Essas eu não conheço e não posso julgar, tenho que ter muito cuidado”, alegou o comandante do Flamengo.

“Vou dizer mais: quando fui numa coletiva que houve um problema com Neymar, foram 24 perguntas, tive que responder 18 a respeito de um suposto (estupro). E eu disse a mesma coisa, que eu não tinha conhecimento aprofundado. Mas quem erra deve ser punido. Foi assim que eu fui educado. Primeiro te ensino, segundo tu é punido para que aprenda”, complementou.