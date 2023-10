Tite fala pela primeira vez como técnico do Flamengo "Orgulho" | A TARDE

Ex-Seleção Brasileira, o técnico Adenor Leonardo Bacchi, o Tite, foi anunciado pelo Flamengo na noite desta segunda-feira, 9, com contrato até dezembro de 2024. O treinador gaúcho comandou o seu primeiro treino nesta terça-feira,10, no Ninho do Urubu e falou da sua satisfação em estar a frente do elenco e destacando a estrutura do clube carioca.

"Orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. A estrutura te permite toda a qualidade de trabalho possível. De alto nível como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta." comentou Tite

Aos 62 anos, Tite soma Campeonato Brasileiro, Libertadores, Paulistão, Mundial, Copa América, entre outros, na sua galeria de troféus, desta forma, ao comando da equipe rubro-negra, a sede de títulos não poderia ser diferente. Por isso, as palavras de Adenor destacaram a importância de ser melhor que os adversários e que o próprio Flamengo.

"Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor, enquanto pessoa, de poder representá-los. A dignidade, a força e o trabalho para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos talvez seja melhor ainda."

O primeiro jogo do novo comandante a frente da equipe carioca deverá ser no dia 19 de outubro, quinta-feira, contra o Cruzeiro. A partida será fora de casa, no Mineirão, às 19h. O Flamengo é o atual 5° colocado do Campeonato Brasileiro da Série A com 44 pontos e 12 vitórias em 26 jogos disputados.