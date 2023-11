Título em casa? CBF divulga últimas duas rodadas do Vitória na Série B | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 7, os detalhes das 37° e 38°rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória, atual líder, enfrentará o Sport de Recife, no Barradão, e o Chapecoense, em Santa Catarina, respectivamente.

A partida contra o Sport poderá decretar do título da Série B, inédito na história do clube. Dentro do santuário rubro-negro, o Barradão, o Vitória, que soma 13 triunfos em casa, receberá a equipe pernambucana no dia 18 de novembro, sábado, às 17h, com transmissão em TV aberta, na Band, e no Premiere FC.

Na última rodada da Série B de 2023, o Leão vai à Santa Catarina em busca de garantir os 100% contra o Chapecoense, já que venceu por 1x0 no 1° turno, com gol de Léo Gamalho. A partida ocorrerá no dia 25 do mesmo mês, às 17h, sendo transmitida somente em TV fechada, a Premiere FC.

Confira os detalhes:

38ª rodada - Vitória x Sport 18/11 (sábado)

-Barradão - 17h - Salvador

-Transmissão: Band e Premiere

38ª rodada - Chapecoense x Vitória 25/11 (sábado)

- Arena Condá - 17h - Chapecó

- Transmissão: Premiere