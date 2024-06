"Todo mundo sonha em vestir a camisa da Seleção'', afirma Beraldo | A TARDE

Entre os mais jovens do elenco comandado por Dorival Junior, Beraldo está prestes a disputar sua primeira competição com a Seleção Brasileira. O zagueiro se destacou em 2023 sob o comando do atual treinador da Amarelinha, contribuindo significativamente para a conquista do inédito título da Copa do Brasil pelo São Paulo. Com essa conquista no currículo, ele se transferiu para o PSG, onde rapidamente assegurou sua posição como titular, atuando tanto na lateral-esquerda quanto na zaga.

Em março deste ano, aos 20 anos, Beraldo foi titular nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, apresentando um desempenho que lhe garantiu mais uma convocação para a Seleção Brasileira. Vivendo tantas mudanças e sucessos em tão pouco tempo, ele revela que realizou o sonho de representar seu país mais cedo do que imaginava.

"Todo mundo que joga bola sonha em poder vestir a camisa da Seleção, mas confesso que foi um pouquinho mais rápido do que eu sonhava. Estão acontecendo muitas coisas na minha vida e será incrível, com 20 anos, representar o meu país na Copa América. Espero continuar representando o nosso país por muitos anos", comemorou.

A Copa América será a primeira competição oficial de Beraldo com a Seleção Brasileira, que está em preparação há uma semana em Orlando, nos Estados Unidos. O Brasil enfrentará o México neste sábado, 8, em College Station, no Texas. Na quarta-feira, 12, a Seleção jogará contra os Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. A estreia na Copa América será contra a Costa Rica, no dia 24, em Los Angeles. O Brasil também enfrentará Paraguai e Colômbia na fase de grupos da competição continental.

"Todo mundo está buscando o mesmo objetivo, que é ser campeão e se preparar da melhor forma possível para o começo da competição. Todo mundo focado e com o mesmo objetivo, acho que isso é o mais importante para a gente", explicou.

Em busca do 10º título da Copa América, a Amarelinha terá a liderança de Dorival Junior, técnico que Beraldo conhece bem dos tempos de São Paulo.

"Sei como ele trata as pessoas e o grupo. É uma pessoa sensacional, não só ele, mas toda a sua comissão. Sempre querem ajudar e querem o máximo do jogador. Nosso grupo está entendendo muito e podendo entregar tudo isso a ele. Ser campeão mais uma vez com ele seria uma honra para mim", enalteceu.

Pelo clube francês, o zagueiro ganhou o Campeonato Francês, a Supercopa Francesa e a Copa da França na última temporada. Além da felicidade de se sagrar campeão, ele tem a seu lado Marquinhos, um ídolo pessoal, e revelou que foi o companheiro de clube e Seleção que o contou da convocação para a Copa América.

"Eu e o Marquinhos estávamos treinando. Na hora que acabou o treino, ele veio me contar a notícia e recebi da melhor forma possível, das mãos do meu ídolo, que eu tinha sido convocado junto com ele para poder representar o nosso país", disse.

Eles formam uma forte dupla, com Marquinhos atuando pela direita e Beraldo, pela esquerda. Desde que uniram forças no PSG, a admiração de Beraldo pelo companheiro cresceu.

"Ele é uma inspiração pra mim e ter a oportunidade de trabalhar com ele todos os dias, aqui na Seleção e no clube, é um grande prazer pra mim. Me identifico muito com ele, pela forma de jogar, um jogador muito técnico, rápido, com bom posicionamento", afirmou.

"Conhecendo ele ainda mais pessoalmente, eu vi o quanto ele é importante dentro de um grupo, pela sua liderança e a capacidade de poder comover todos para o mesmo objetivo", acrescentou.

