Torcedor do Inter se revolta após pênalti perdido e agride jogadores

Uma situação inacreditável aconteceu durante a partida entre Juventude e Internacional, válida pelo confronto de volta da Copa do Brasil, na noite deste sábado, 13, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Um torcedor do Internacional invadiu o campo e terminou agredindo atletas do Alviverde gaúcho.

Toda a confusão teve início aos 20 minutos do segundo tempo, quando o confronto estava 1 a 0 para a equipe mandante. Wesley sofreu pênalti cometido pelo lateral João Lucas. Na batida, o centroavante Enner Valencia desperdiçou e irritou os colorados presentes no estádio.

Até aí, tudo normal, se não fosse por um torcedor em específico que invadiu o campo para querer cobrar o equatoriano. Jogadores do Juventude tentaram impedir que ele chegasse ao atleta do Internacional, mas foram agredidos pelo indivíduo. No lance, estavam o zagueiro Rodrigo Sam e o lateral-esquerdo Alan Ruschel.

Ruschel ainda chegou a revidar a agressão do torcedor e precisou ser contido pelos demais companheiros. Após toda a confusão, o VAR acionou o árbitro da partida, que expulsou o lateral por ter agredido o torcedor e, para a surpresa de todos, ainda mandou a cobrança de pênalti voltar, alegando que um jogador do Juventude invadiu a área antes da batida.

Depois de toda a novela, Valência cobrou novamente o pênalti e converteu, empatando a partida para o Internacional. Mesmo com o gol, o time colorado ficou apenas no 1 a 1 com o Juventude e foi eliminado da Copa do Brasil, já que no duelo de ida, o Alviverde havia vencido pelo placar de 2 a 1.

