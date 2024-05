Torcedor do Vitória que ficou em coma após ser agredido recebe alta | A TARDE

Mais de um mês após ser espancado com barras de ferro, Vanderley Leal de Jesus, o torcedor do Vitória de 26 anos, recebeu alta . Ele foi atacado por indivíduos que integram torcidas organizadas do Bahia e Palmeiras.

Vanderley já tinha saído do Hospital Geral do Estado (HGE), onde ficou em coma por 20 dias, mas ainda recebia cuidados em casa. Segundo o G1, a família dele diz que o jovem tem sofrido com a recuperação e se queixa de dores.

Pouco antes da partida entre Vitória e Palmeiras, pela 1ª rodada do Brasileirão, Vanderley estava próximo da região do Barradão com a camisa rubro-negra.

Ele e amigos foram abordado por três indivíduos em um carro, entretanto, o grupo conseguiu correr. A exceção foi justamente Vanderley, que escorregou e foi alcançado pelos suspeitos.



