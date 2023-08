Torcedor e dirigente do San Lorenzo são presos no Morumbi

Em mais um episódio de racismo no futebol, argentinos estão novamente no centro da polêmica, e mais uma vez em uma competição organizada pela Conmebol. Um torcedor e um membro da direção do San Lorenzo foram detidos após eventos racistas dirigidos à torcida do São Paulo. Os incidentes ocorreram no Morumbi, durante o jogo da Sul-Americana entre São Paulo e San Lorenzo realizado na última quinta-feira,10.



Um torcedor chamado David Emanuel foi pego jogando uma banana e fazendo gestos racistas na direção de uma criança de 12 anos. Ele foi tirado da torcida e levado para a delegacia.

O membro da direção exibiu uma imagem de macaco para os torcedores e fez gestos racistas enquanto estava no camarote designado aos dirigentes do San Lorenzo.

Devido à mudança na legislação, o delito não permite o pagamento de fiança. Como resultado, os dois permanecerão detidos no Brasil.