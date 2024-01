Torcedor nega ofensa racista a fotógrafa da FBF: "Foi só provocação" | A TARDE

Horas após ser acusado de proferir ofensas racistas a fotógrafa da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Maurícia da Matta, na Arena Fonte Nova, durante a partida entre Bahia e Jequié, realizada na última quarta-feira, 18, o torcedor Haroldo Santos buscou a equipe do Portal A TARDE para trazer sua versão sobre os fatos.

De acordo com ele, não houve qualquer situação de racismo, mas sim atitudes provocativas. Após a denúncia da fotografa, os torcedores foram retirados pela Polícia Militar e levador para uma delegacia dentro da Fonte Nova, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência.





Reprodução

Segundo Haroldo, existe há algum tempo provocações recíprocas entre os torcedores do Bahia e Maurícia. "Os torcedores descobriram há algum tempo que ela é torcedora do Vitória e existem provocações normais. Assim como, em um clássico ela já foi vestida com uma camisa do Vitória por baixo e na hora do gol provocou a torcida".



A fotógrafa Maurícia da Matta diz ter sofrido ofensas racistas proferidas por Haroldo e uma outra torcedora do Bahia durante o jogo de quarta, fato que é contestado pelo torcedor.

"Teve provocações de torcedores e minha. Imitar uma galinha fujona, que é a forma que os torcedores do Bahia chamam o Vitória, e porque a gente sabe que ela já trabalhou no Vitória. Não tem nenhuma imagem que possa comprovar que fiz qualquer ato racista", diz.

Haroldo diz ter cometido apenas uma falha. "Meu erro foi ter mostrado o dedo para ela. Mas aconteceu após ela ofender a torcedora que estava do meu lado", disse.

O que diz Maurícia da Matta

Nas redes sociais, Maurícia da Matta conta a sua versão sobre o caso e afirma que foi vítima de ofensas racistas. Ela ainda declarou que torcedora em questão a perseguie há pelo menos três anos.

"Eu estava trabalhando no jogo. Sempre fico no escanteio que dá para o Dique do Tororó, mas de vez em quando eu vou para o outro lado. Tem uma torcedora que todo jogo chama meu nome e fica me xingando por eu ter trabalhado no Vitória. Tem mais de três anos que ela fica me insultando, já vi me chamando de cabelo de boneca, mas sempre fiquei na minha. Dessa vez eu resolvi filmar e um cara que tava com ela começou a me ofender e fazer gestos obscenos para mim. Ele começou a me chamar de put* e, infelizmente quando parei de filmar, ele proferiu ofensas racistas. Foi feito um BO por violência psicológica e verbal, infelizmente não pude fazer por injúria racial porque não tenho provas do momento. Informei ao capitão da Polícia Militar, eles foram na torcida e levaram na delegacia dentro do estádio.", disse.

Ainda segundo Maurícia, desde que ela deixou o Vitória sempre houve respeito mútuo entre torcedores do Bahia e ela. "O torcedor de organizada sempre me respeitou e sempre respeitei os verdadeiros torcedores do Bahia", conta.

Logo após a partida, o Bahia emitiu uma nota de repúdio a situação e apoio a Maurícia da Matta. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) também se posicionou sobre o caso.