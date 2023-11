Torcedor recepciona jogadores do Vitória e crava: "já é campeão" | A TARDE

O Vitória conquistou o acesso para Série A do Campeonato brasileiro no último domingo, 13, após vencer a equipe do Novorizontino por 2x1, de virada, assim, retornando à elite após cinco anos. A torcida do Leão, que já vinha fazendo uma grande festa desde a campanha do acesso de 2022, realizou o "AeroNêgo" nesta segunda-feira, 13, uma recepção aos jogadores ainda no aeroporto.

Com previsão de desembarque para às 16h10, os torcedores compareceram em peso ao aeroporto Luís Eduardo Magalhães desde o início da tarde. Entre eles, o senhor Du Carlos, artista de 59 anos, que nutri a sua paixão pela equipe rubro-negra desde novo e já considera o Vitória como campeão brasileiro.

"Pela primeira vez na sua história, um clube centenário como o Vitória, conquistando o título da segunda divisão, um clube muito amado pelo seus torcedores. Muita gente fala que não vale nada, mas para a gente vale muito, porque é a primeira vez, e eu espero que seja de muitas. Ser Vitória é diferente de qualquer coisa, esta torcida não tem igual, é muito amorosa." Disse Du Carlos

Apesar de está muito próximo do título, o Leão ainda precisa contra com um tropeço do Criciúma sobre o Guarani, nesta terça-feira, 14, para soltar o grito de campeão. Caso não aconteça, o Vitória só precisará empatar contra o Sport no sábado, 18, em partida que ocorre no Barradão, às 17h. Apesar das possibilidades, Du afirmou que prefere que a garantia do primeiro título nacional venha logo na terça.

"Eu quero que o nosso título venha amanhã. Espero que o Criciúma empate com o Guarani, para que a gente venha a jogar com o Sport apenas para colocar a faixa- de campeão. (...) O verdadeiro Leão é o da Barra, aquele de Pernambuco é duvidoso. Eles tiveram todas as chances de garantir o acesso e ficaram no impasse, mas nós não. Tivemos uma campanha brilhante, muito sólida do começo ao fim, sendo campeão do primeiro e do segundo turno, para que melhor? Nossa crença no leão da Barra nunca deixará de existir" Finalizou o torcedor do Leão