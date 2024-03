Torcedor-símbolo do Bahia, Valter "Bigode" morre aos 68 anos | A TARDE

O Setor Oeste da Arena Fonte Nova não contará mais com a marcante presença de Valter 'Bigode', o apaixonado tricolor que lutava contra o câncer, morreu neste sábado, 24. Sendo um dos personagens icônicos de todas as partidas do Bahia, o torcedor tinha como costume pintar o bigode de vermelho, branco e azul, cores do Esquadrão.

Apaixonado pelo Bahia, Valter acabou se tornando um xodó da torcida tricolor que já estava acostumada com a presença do Bigode na Arena.

Em nota, o Bahia, ciente da grandeza de Valter, lamentou o ocorrido. “Com imenso pesar, lamentamos o falecimento de Valter Catarino Costa dos Santos, um dos torcedores-símbolo do Esquadrão. Bigode, como era conhecido, estava com 68 anos e lutava contra o câncer”, afirmou.

“Morador do bairro da Santa Cruz, em Salvador, era carpinteiro, tinha três filhos, ganhou destaque no filme "Bahêa Minha Vida" e era figura carimbada atrás do banco de reservas na Fonte”, completou o Esquadrão.

Com a repercussão do falecimento de Valter, os torcedores do Bahia sentiram a grande perda do caricato tricolor. “Está na história da torcida tricolor, descanse em paz e meus sentimentos para a família”, lamentou um. Outro fez questão de relembrar o lugar marcado do torcedor. “Que tristeza, que Deus abençoe a família desse irmão tricolor!!!!! A mureta do oeste perde uma grande figura”, comentou.