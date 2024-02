Torcedores da dupla Ba-Vi anunciam confronto no clássico | A TARDE

Enquanto se cogita o retorno da torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória, parte da torcida de ambos os times insiste em demonstrar que não está pronta para essa convivência esportiva e não violenta.

Através de mensagens que circulam nas redes sociais, supostos torcedores tricolores anunciam que vão entrar infiltrados no Barradão, vestindo a camisa do rival, apenas para procurar confusão. Por sua vez, torcedores do Vitória, anônimos, mandaram recado explícito numa das mais movimentadas avenidas da cidade.

No alto do viaduto dos rodoviárioa, na avenida ACM, uma faixa, ao lado do escudo do Bahia, avisa que "faltará lugar no HGE", se referindo aos possíveis infiltrados. A Polícia Civil investiga a autoria da faixa e monitora as redes sociais, enquanto a PM garante estar preparada para conter qualquer princípio de tumulto no estádio e suas imediações.

A partida deste domingo, 18, será no Barradão e com torcida única, por questões de segurança, segundo o Ministério Público. A decisão está tomada desde o fim do ano passado, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) bateram o martelo sobre o clássico.



De acordo com o MP, em 2023, já com ausência de torcida mista, houveram inúmeros casos de violência durante o clássico, que ocorreu em março. Entre eles, vandalismo, agressão e apreensão de armas brancas, como pedaços de madeira, soqueiras, fogos de artifício, facas, máquinas de choque elétrico, entre outros.

Através das redes sociais, o Vitória relembrou a adoção de torcida única, pedindo aos torcedores adversários que não compareçam ao Barradão "para a segurança de todos", disse o clube. Além disso, pediu aos rubro-negros que "deem o exemplo da paz dentro e fora do estádio".