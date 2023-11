Torcedores de Boca e Fluminense brigam em praia no Rio de Janeiro | A TARDE

Uma confusão envolvendo torcedores do Boca Juniors, da Argentina, e do Fluminense, foi registrada nesta quinta-feira, 2, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os clubes se enfrentam neste sábado, 4, no Maracanã, em partida válida pela final da Libertadores.

Segundo informações a Polícia Militar do Rio de Janeiro precisou intervir com balas de borracha e muito gás de pimenta. Pessoas que passavam pelo local no momento da briga precisaram correr e se afastar da confusão, que aconteceu por volta das 17h.

Um torcedor argentino foi detido acusado de arremessar garrafas em direção à polícia. Outra torcedora do Boca desmaiou por causa do gás de pimenta e precisou ser atendida por uma ambulância.

"Toda a polícia do Brasil é um desastre. Violência contra os argentinos, todos os torcedores do Boca que estavam em Copacabana. Estávamos em paz. A polícia do Brasil defendeu todos os torcedores do Fluminense que nos emboscaram. Filhos da p#$@. Os torcedores do Fluminense atacaram os torcedores do Boca e a polícia também foi contra a torcida do Boca. Não defenderam em nenhum momento. Futebol tem que ser festa, alegria, não violência", comentou um torcedor do Boca para o site "ge".

Torcedores do Fluminense relataram que houve confusão em outros locais, com argentinos fazendo ataques racistas contra brasileiros.

Veja vídeo:

Torcida do Fluminense dando ataque na torcida do Boca Juniors, nesta tarde no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/lULXwQMOVF — Diário das Torcidas (@DTorcidas) November 2, 2023