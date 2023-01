Torcedores do Bahia protagonizam pancadaria

Apesar da torcida única para o clássico BA-VI no domingo, 29, na Arena Fonte Nova, uma briga de torcedores foi registrada após o jogo. Em campo, a partida terminou 1 a 0 para o Bahia. Pouco depois, imagens gravadas por moradores das imediações do estádio flagraram os brigões em ação.

Nas imagens é possível ver diversos torcedores do Tricolor correndo atrás de um homem sem camisa. Durante a perseguição alguns conseguem atingir chutes no rapaz. . A vítima cai ao chão. Os homens então começam a chutar e desferir socos. A agressão só tem fim com a chegada da Polícia Militar. Mais de dez homens participaram da pancadaria. [veja o vídeo]

Em nota, a PM disse que "de acordo com informações da 2ª CIPM, policiais militares empregados nas proximidades da Arena Fonte Nova foram acionados na noite de domingo, 29, em razão de agressão cometida por um grupo de indivíduos contra um homem na Av. Joana Angélica, no Campo da Pólvora. Com a chegada imediata da patrulha, os autores fugiram e o homem que havia sido agredido informou aos agentes que deixaria o local. Ninguém foi preso na ação".

null Reprodução Redes Sociais