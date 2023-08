Torcedores do PSG comemoram saída de Neymar 'nos livramos do malcriado

Uma grande faixa foi exibida pela torcida do Paris Saing-Germais durante a vitória por 3 a 1 diante do Lens. Com a frase "Neymar: finalmente nos livramos do malcriado", os torcedores comemoraram a saída do jogador, que foi para para Arábia Saudita defender o Al-Hilal.

Na Arábia Saudita, o atacante brasileiro participou neste sábado da primeira atividade no gramado com os demais companheiros do Al-Hilal. Ele está avançando na recuperação de uma lesão na coxa direita e ainda não tem previsão de estreia no futebol saudita.

O novo contrato do atacante brasileiro é próximo de 327 milhões de dólares por dois anos. Com os gatilhos de acordos comerciais e patrocinadores, o contrato pode alcançar a cifra de 437 milhões de dólares.