Torcedores do Vitória fazem grande festa antes de jogo no Barradão | A TARDE

A torcida do Vitória faz uma grande festa nos arredores do Barradão, principalmente no estacionamento do estádio, antes da bola rolar para Vitória e Sport, às 17h. O torcedor é só animação, tendo em vista que o jogo é comemorativo para o Leão, já que o time está garantido na Série A e sagrou-se campeão da Série B, na última terça-feira, mesmo sem entrar em campo.

A equipe do Portal A Tarde está acompanhando o pré-jogo e conversou com alguns torcedores do Leão. Emocionado, Adriano da Silva revelou que o Vitória o faz relembrar de histórias da infância junto ao pai.

"Meu pai sempre me trouxe para o Barradão e me levava para Fonte Nova. Meu pais vendeu o botijão de gás para me levar em Ba Vi. Meu amor pelo Vitória é muito grande", disse Adriano da Silva dos Santos.

Integrante do grupo "Feliz é Ser Vitória", Alisson comemora o momento que o clube vive e recorda que juntou os amigos quando o time ainda estava na Série C do Campeonato Brasileiro.

"Nossa torcida foi criada na Série C. E agora a gente é a favor de colocar a estrela sim. É importante, ganhamos um campeonato com 20 clubes. E só um recado: torcedor do Bahia nunca saberá o que é carregar um time para glória", disse Alisson Santana.

Sem deixar a provocação de lado, André cutucou os torcedores do Bahia. "59 foi várzea, 88 também, em pontos corridos só o Vitória que tem", provocou André Santana