Torcedores sem luvas em jogo a -20°C nos EUA precisarão amputar dedos | A TARDE

Os torcedores que assistiram a um jogo do Kansas City Chiefs sem luvas a -20°C em janeiro, no Arrowhead Stadium (EUA), precisarão amputar dedos por causa da exposição à temperatura baixa. Depois de serem hospitalizados, eles foram orientados a marcar amputações por conta da necrose dos tecidos.

De acordo com o Globo Esporte, cerca de 70% dos pacientes atendidos em uma unidade especializada em queimaduras foram orientados a fazer o procedimento. Parte deles estiveram no jogo do Arrowhead Stadium, que aconteceu no dia 13 de janeiro, dia marcado com as temperaturas mais baixas desde a inauguração do estádio, em 1972.

Os outros 30% de pacientes estão passando por tratamento nas últimas semanas de oxigenoterapia hiperbárica, que é uma modalidade que submete o paciente à inalação de oxigênio puro em uma pressão maior que a atmosférica. A expectativa, no entanto, é que tenham sequelas.

No dia do jogo, os termômetros marcavam -20°C e a sensação térmica era de -31ºC. No entanto, 70 mil torcedores foram acompanhar a partida.