Torcedores soltam bomba e atingem ônibus antes do Ba-Vi; veja | A TARDE

Torcedores se envolveram em uma confusão na manhã deste domingo, 7, poucas horas antes do embate entre Bahia e Vitória pela final do Campeonato Baiano. A confusão aconteceu próximo ao Centro de Convenções, no entorno do bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que um ônibus da empresa Costa Verde, que circula em Lauro de Freitas e na capital baiana, teve a porta danificada após uma bomba ser jogada na pista e atingir o veículo.



A situação teria envolvido membros das torcidas organizadas “Os Imbatíveis”, do Vitória, e “Bamor”, do Bahia.



