Torcida de time da Premier League faz homenagem à brasileiros; veja | A TARDE

Do Brasil para o mundo, Bruno Guimarães e Joelinton, da Seleção Brasileira, foram homenageados pelos torcedores do Newcastle na manhã deste sábado, 27, antes do duelo contra o Sheffield United, pela 35ª rodada da Premier League. Atletas fazem parte do elenco titular e, juntos, colocaram o "Geordie" na Champions League de 2023.

Com direito a mosaico da bandeira brasileira, os torcedores da equipe inglesa levantaram uma faixa com uma frase dedicada aos brasileiros, fazendo alusão a cidade em que os jogadores nasceram e o território atual.

"Da Aliança e do Rio ao Newcastle Upon Tyne, uma casa longe de casa. Joelinton e Bruno, nossos Geordie brasileiros", estava escrito na faixa.

Joelinton, de 27 anos, nasceu em Aliança, em Pernambuco, e chegou ao clube inglês em 2019. Bruno, por sua vez, nasceu no Rio de Janeiro e está na Inglaterra desde 2022, quando foi transferido do Lyon, da França.

Atualmente, o Newcastle é o 7º colocado do Campeonato, com 51 pontos somados. Juntos, Bruno e Joelinton colaboraram com sete gols e 12 assistências ao clube na temporada.