Torcida do Atlético de Madrid comete insultos racistas a Vini Jr. | A TARDE

Momentos antes da bola rolar para o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, válido pelas oitavas de final da Copa do Rei, parte da torcida do Atleti ultrapassou todos os limites em relação a rivalidade. O atacante brasileiro Vinícius Júnior voltou a ser alvo de ofensas racistas. A situação ocorreu do lado de fora do Estádio Metropolitano.

Essa não é a primeira vez que Vini Jr. sofre ofensas da torcida do Atlético. Antes do clássico de Madrid em setembro de 2022, torcedores tinham chamado o jogador brasileiro de macaco.

Em dezembro do mesmo ano, o atacante foi insultado da mesma forma por torcedores do Valladolid. Já em janeiro de 2023, torcedores penduraram um boneco com a camisa do atacante brasileiro em uma ponte ao lado do CT do Real Madrid, onde simulavam um enforcamento.

‼️ “¡Vinicius eres un mono!”



❌Parte de la afición del Atleti vuelve a lanzar gritos racistas contra Vinicius en los aledaños del Metropolitano



📽️ @GuillermoRai_ pic.twitter.com/Opx9W8AL5S — Diario AS (@diarioas) January 18, 2024