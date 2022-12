Vini Jr volta a ser alvo de ataques racistas na Espanha

Em uma noite de homenagens ao Rei do Futebol, Pelé, em Valladolid, a celebração acabou ficando de lado por conta de mais um triste episódio de racismo contra o brasileiro Vini Jr.



O atacante do Real Madrid foi substituído aos 43 minutos do segundo tempo, pelo meia Luka Modric. Ao sair, o arbitro o orientou a deixar o campo pela lateral oposta ao companheiro e dar a volta no gramado, para agilizar.

Durante seu percurso até o banco de reservas, Benzema marcou o segundo gol madridista. Nessa hora, quando o camisa 20 passada em frente à torcida mais agitada do Valladolid, começou a ser xingado e ter vários objetos atirados contra ele.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jogador chutando um desses objetos e Courtois os retirando do gramado. [veja vídeo].

Em alguns vídeos é possível ouvir torcedores gritando "mono" , que em espanhol pode significar "macaco" em determinado contexto.

Antes da partida, homenagens ao Rei Pelá emocionaram a todos. O jogo, válida pelo campeonato espanhol, terminou em 2 a 0 para o Real Madrid sobre os donos da casa.

Neste sábado, 31, o jogador se pronunciou através de sua conta no Twitter e criticou a organização do campeonato.

"Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga. Segue sem fazer nada… Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid", disse o atleta. [veja a postagem]

