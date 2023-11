Torcida do Cruzeiro invade gramado em derrota para o Coritiba | A TARDE

Coritiba e Cruzeiro se enfrentaram na tarde deste sábado em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O duelo era decisivo na luta contra o rebaixamento e se encaminhava para um empate sem gols, até que aos 45 do segundo tempo Robson abriu o placar para o Coritiba na Vila Capanema e cenas lamentáveis foram vistas na capital paranaense.

Torcedores do Cruzeiro, que estavam no setor destinado aos visitantes, passaram pela arquibancada e invadiram o campo para tentar agredir os jogadores. Do outro lado, a torcida do Coritiba não deixou barato e também desceu para o gramado para entrar em confronto com os torcedores mineiros.

O confronto não durou muito tempo. Equipes de segurança do estádio e o Batalhão de Choque da Polícia Militar do Paraná conseguiram dispersar os torcedores que, ou deixaram o estádio ou retornaram para as arquibancadas.

A partida foi paralisada, os jogadores foram para o vestiário e representantes dos dois clubes, da CBF e da segurança pública do Paraná se reuniram para decidir se havia condições de retomar os seis minutos que ainda faltavam para o fim do jogo.

Após cerca de 40 minutos de paralisação, o jogo foi retomado para a disputa dos minutos finais praticamente sem torcedores visitantes. Em desvantagem no placar, o Cruzeiro tentou alçar bolas na área, mas não teve sucesso e saiu de campo derrotado.

"Sentimento de tristeza e raiva, porque a gente treina. Estamos na briga ainda, vamos conseguir nosso objetivo. Ficamos tristes (com a invasão), né? Mas vou falar o quê? Se falar muito, ainda me prejudico", disse o goleiro Rafael Cabral ao deixar o gramado.

O resultado manteve as duas equipes dentro da zona de rebaixamento. O Coritiba é o 19º com 29 pontos em 34 jogos, enquanto o Cruzeiro é o 17º com 37 em 32 partidas disputadas.

Confira o momento em que os torcedores brigam no gramado:





Reprodução | Premiere