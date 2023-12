Torcida faz a festa no embarque do Fluminense rumo ao mundial; veja | A TARDE

Em meio a uma atmosfera festiva, o Fluminense partiu rumo à Arábia Saudita para disputar o Mundial de Clubes da FIFA, com uma despedida calorosa dos torcedores nos arredores do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Sinalizadores, bandeirões e fogos de artifício acompanharam a partida da delegação tricolor, marcando o encerramento da missão final desta temporada.

Diferentemente dos embarques anteriores ao longo do ano, a delegação tricolor optou pelo Terminal de Cargas do aeroporto em vez do Salão Nobre. Os torcedores se concentraram no local para saudar e celebrar a partida do Fluminense.

O elenco deixou o hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, por volta das 18h (horário de Brasília) e chegou à Ilha do Governador uma hora depois. Na manhã seguinte, realizaram o último treino no CT Carlos Castilho antes da jornada.

Às 20h55 (horário de Brasília), o Fluminense decolou para a Arábia Saudita em voo fretado, com previsão de chegada para as 9h45 da quarta-feira. Em Jeddah, estão programados quatro treinos antes da estreia na competição, marcada para o dia 18, contra o vencedor de Al-Ahly (Egito) x Al-Ittihad (Arábia Saudita). A participação do Flu no torneio se encerrará no dia 22, disputando a final ou a disputa do terceiro lugar contra Manchester City (Inglaterra), Urawa Reds (Japão) ou León (México).



Confira imagens da festa:

Torcida do Fluminense agora no AeroFlu para o embarque do time ao Mundial de Clubes na cidade de Jibá na Arábia.



🎥 @mneves_



pic.twitter.com/WdXAtRtClx — Diário das Torcidas (@DTorcidas) December 12, 2023